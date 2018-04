Audi Q7 met extra zuinige diesel

Door: BV

Audi heeft een meer dan 400pk sterke V8 diesel klaar voor de (S)Q7. Die staat zich in de coulissen op te warmen. Maar eerst is er nieuws voor wie vooral wakker ligt van het verbruik. De Q7 ‘Ultra’. Dat is het label dat Audi plakt op z’n zuinigste motoren.

Niet bepaald behelpen

De Ultra is een beetje dichtgeknepen. De motor geeft 41pk en 100Nm prijs ten opzichte van de reguliere 3.0 TDI om op 218pk en 500Nm te komen. Nog steeds geen beschamende cijfers en dat zie je ook aan de prestaties. Naar 100 kan nog steeds in 7,1 tellen en hij geeft zich pas bij 216km/u gewonnen.

Maar vooral zuiniger

Het verbruik is echter waar het de Ultra om te doen is. En zo’n mastodont door het verkeer laveren met een gemiddeld verbruik van 5,5l/100km of een CO2-uitstoot van 144g, dat is toch een prestatie. En het scheelt een flinke slok ten opzichte van reeds gekende 3.0 TDI.