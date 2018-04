Dit is de nieuwe Suzuki Baleno

Door: BV

Suzuki heeft opnieuw een Baleno. En dat is een compacte vijfdeurs geworden, met een - op het eerste zicht - veilig en conservatief design, naast een interessante benzinemotor.

Laag gewicht, laag verbruik

Een vijfdeurs die mikt op de kern van de markt… mensen die liever niet al te diep in de buidel tasten voor imago maar wel een prettige, praktische en betrouwbare auto wensen. Dat is voor wie Suzuki de nieuwe Baleno maakt. De eerste foto van het model dat op 15 september debuteert op het Autosalon van Frankfurt laat het hart niet sneller slaan, maar onthult wel een model dat de missie zou kunnen volbrengen. Vooral omdat onder de kap een kleine éénliter turbomotor zit. Details geven de Japanners daar nog niet over, maar ze zeggen erbij dat het ruim voldoende is omdat de Baleno ook zuinig is met kilo’s.