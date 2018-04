MSO zet McLaren 570S in paars voor Pebble Beach

Door: BV

Het eerstkomende grote auto-evenement is niet het Autosalon van Frankfurt. Dat is pas voor half september. Deze maand zetten de luxemerken eerst nog eens hun beste beentje voor in het Amerikaanse Pebble Beach. Daar troept namelijk heel wat vermogend volk met een voorliefde voor auto’s samen. Vooral klassiekers worden er gesmaakt, maar je kan een automerk natuurlijk niet kwalijk nemen dat het er ook wat nieuws aan de man probeert te brengen. McLaren staat er met deze 570S die door hun Special Operations onder handen is genomen.

Mauvine Blue

Volgens McLaren is het koetswerk in een specifieke kleur blauw gespoten. En die komt ons toch behoorlijk paars over. In het interieur komen details terug in dezelfde tint. Onder meer aan het stuur, dashboard en de zetels.