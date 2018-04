Vernieuwde Porsche 911 is er

Door: BV

Een Amerikaans magazine heeft de foto’s van de vernieuwde Porsche 911 te vroeg de ether ingestuurd. En die hebben we natuurlijk opgepikt, samen met de belangrijkste specificaties.

Elke 911 een turbo

Of er echt helemaal géén atmosferische motor meer komt, is nog niet helemaal duidelijk, maar in elk geval zijn de Carrera en Carrera S nu voorzien van een turbomotor. Die levert meer vermogen dan de uitgaande atmosferische centrales. 370pk voor de Carrera en 420pk voor de Carrera S. In beide gevallen krijg je dus 20 paarden extra. Maar de kracht komt uit minder motor. Een 3.0l, om exact te zijn.

De Carrera S kan al in 4 tellen naar de 100 als je het schakelen overlaat aan de PDK-versnellingsbak met dubbele koppeling. Een handbak kan ook nog steeds en die heeft 7 verzetten. De top is gestegen naar 305 km/u.

Minder luchtweerstand

Porsche verfijnt het design van de ‘Elfer’ verder met andere bumpers en lichtunits, herwerkte dagrijlichten en verticale in plaats van horizontale lamellen in de motorkap. De achterbumper is nu overigens aan weerszijden voorzien van een koelopening en de uitlaatpijpen zitten meer in het midden. Actieve aerodynamica doet ook z’n intrede. Luchtinlaten in de voorbumper worden vanaf 15km/u gesloten voor een betere luchtweerstand. Tenzij de mechaniek het te warm krijgt natuurlijk.

De facelift van deze Porsche 911 (991) debuteert op het Autosalon van Frankfurt.