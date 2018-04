Paarse McLaren P1 is… zwart

Door: BV

McLaren Special Operations heeft nog maar eens een McLaren P1 onder handen genomen. En dit exemplaar moet het vooral hebben van z’n aparte kleurzetting. Die combineert vurig oranje met een ‘diep’ paars. Zo diep, dat het eigenlijk meer zwart is.

Is McLaren kleurenblind?

En daarmee komen we tot de conclusie van de dag… McLaren heeft het moeilijk met kleuren. Eerder vandaag toonde diezelfde afdeling MSO ook al een speciale 570S voor Pebble Beach. Die is eveneens in een speciale kleur blauw gespoten die… paars is.