Nieuwe Nissan Navara in Frankfurt

Door: ADD

Nissan presenteert de vierde editie van de Navara op de IAA in Frankfurt (17-27 september). De in Thailand gebouwd pick-up komt tegen het einde van het jaar op de markt en zal ongeveer € 27.000 kosten. Aan het experimenteren is Nissan niet gegaan, met wat goede wil zou je kunnen stellen de Navara er iets dynamischer dan zijn voorganger uitziet.



Onder de motorkap

Voor de aandrijving zorgt een verbeterde versie van de gekende 2.5-liter diesel (met max 190pk). De vierwielaandrijving werd vanzelfsprekend behouden, net zoals een robuust onderstel, aangepaste bladveren en starre achteras.



Veel vissen in de zee

Op de Europese markt zal de Navara concurreren met onder meer de VW Amarok, Ford Ranger en Mitsubishi L200. En ook Fiat heeft plannen om de markt in te palmen. Renault-Nissan-partner Mercedes komt binnenkort eveneens met een eigen pick-up – die overigens op de Navara gebaseerd zal zijn.