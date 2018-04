Lexus GS bijgespijkerd

Door: BV

Het is niet alleen Lamborghini of BMW dat zich op het Concours d’Elegance van Pebble Beach wil laten opmerken, ook de Japanners laten zich niet onbetuigd. Lexus komt er ook aandacht vragen voor een kleine primeur: de opgefriste versie van de GS. Hij staat er in z’n meest opdringerige livrei te kijk - als F Sport.

Niet veel nieuws

Met vier jaar op de teller ondergaat de Lexus GS een subtiele facelift volgens het boekje. Aanpassingen zijn er aan de bumpers, de kop- en staartlichten, er zijn verse kleuren en nieuwe velgen. Het opvallendst is nog de vernieuwde grille. Die valt nu nog meer op, maar er viel eigenlijk al niet naast te kijken.

Betere materialen

Hetzelfde verhaal binnenin waar de nadruk ligt op betere materialen en sierlijsten die mooier ogen. Het informatiedisplay is inmiddels gegroeid, het heeft een hogere resolutie en de graphics zijn eindelijk onder handen genomen. En Lexus voegt knopjes toe om ervoor te zorgen dat je makkelijk door de menu’s kan navigeren en sneller zaken vindt als klimaatregeling, navigatie en telefoon.

Hij is er eind 2015

De vernieuwde GS blijft leverbaar als 300h, 450h en GS F - het absolute topmodel. Eind dit jaar is hij op de markt.