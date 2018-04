Wordt deze Mercedes S-Klasse de beste cabrio ooit?

Door: BV

De S-Klasse Coupé heette voorheen CL. Het was een stijlvolle en capabele 2+2 die zich nooit het dak liet ontfutselen. Maar daar komt verandering in. Op het aanstormende Autosalon van Frankfurt zal deze dakloze ode aan ultiem rijcomfort en luxe voor het eerst te zien zijn.

Met stoffen kap

Van die zware en ingewikkelde stalen vouwdaken moet tegenwoordig bijna geen enkele autofabrikant nog weten. En bovendien oogt canvas een stuk stijlvoller. Niet gek dus, dat Mercedes dat kiest om de - naar eigen zeggen - vier volwaardige zitplaatsen mee te overdekken. Elektrisch bediend, uiteraard, en meerlagig om een geluids- en thermische isolatie te bieden die bijna gelijk is aan die van de coupé.

Beetje langer

De S-Klasse Cabrio is dan wel gebaseerd op de coupé en z’n klapdak is ontwikkeld om nagenoeg dezelfde vorm te hebben, maar er is wel aan de billen gewerkt. De cabrio wordt een tikkeltje langer. Noodzaak om koffer, passagiers én dak allemaal voldoende aandacht te geven.

De motoren zullen vrijwel identiek zijn aan die van de coupé. En er komen S63 en S65-versies, al is dat nog niet voor dit jaar. Achterwielaandrijving wordt standaard, met vierwielaandrijving als extra.