Speciale Ferrari F12 bewijst dat Singapore rijk is

Door: BV

Er zit poen in Signapore. Als we dat al niet zouden weten omwille van z’n torenhoge brutonationaal product, dan kunnen we dat wel afleiden uit het feit dat Ferrari het nodig vindt om het vijftigjarige bestaan van het minder dan 6 miljoen inwoners tellende Aziatische staatje te vieren met een speciale uitgave van de F12 Berlinetta. Een goede zet als je weet dat één op zes huishoudens er meer dan een miljoen (dollar) vermogen heeft.

Kleuren van de nationale vlag

Rood en wit, dat zijn de kleuren van de Singaporese vlag. En die zitten zowel aan de buitenkant als binnenin deze F12. Er zijn specifieke gestikte hoofdsteunen, aparte dorpelsierlijsten en de nodige badges die aanduiden dat het hier om een uniek exemplaar gaat.

Mechanische aanpassingen zijn er niet. De 6,2l grote V12 levert nog steeds 740pk en 690Nm. Dat is voldoende voor een honderdsprint in 3,1 seconden en een topsnelheid van 340km/u. Niet dat je daar in Singapore veel aan hebt - het land is niet eens zo groot als een Vlaamse provincie.