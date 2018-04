Aston Martin Lagonda veel duurder dan je dacht

Door: BV

De Aston Martin Lagonda Taraf moet de absolute top zijn in de markt van de sedans. Hyper-exclusief ook, want de Britten zullen niet meer dan 200 stuks bouwen. Eerst dacht het bedrijf die allemaal in Azië en het Midden-Oosten te kunnen slijten, maar het orderboek loopt blijkbaar niet zo snel vol als gehoopt. En daarom wordt hij nu ook ter beschikking gesteld van Europese klanten, wellicht met een exemplarische homologatie.

Dubbel zo duur als een Rolls-Royce Phantom

‘Geen commentaar’, was wat er uit de mond van de Britten kwam als je naar de prijs vroeg. En wellicht maakte het niet eens verschil uit als je een kandidaat-koper zou zijn. Aston mikt immers duidelijk op een cliënteel dat de prijs als bijzaak beschouwt. Maar omdat je daar in Europa toch niet meteen mee weg komt, is ook dat huisje nu gesneuveld. En de Taraf kost in Engeland 696.000 pond. Reken even om en je komt op een haar na aan een miljoen euro. Zonder transport, BTW en andere taksen. Voor hetzelfde geld koop je niet één, maar twee Rolls-Royce Phantom!

Wordt het een flop?

De Aston Martin Lagonda heeft een beetje een kwalijke reputatie op dat vlak. De vorige sedan met die naam stond van 1976 tot 1989 in de catalogus en wist niet eens 650 mensen tot een aankoop te overtuigen. Nodeloos te zeggen dat het bedrijf daar een flinke kater aan overhield. De ambities van het bedrijf waren met z’n 200 stuks een pak meer bescheiden, maar ook dat orderboek raakt zo te zien niet vol.