BMW Alpina D3 Bi-Turbo Bijgepunt

Door: BV

Zeg niet zomaar dat Alpina een ‘tuner’ is. Dat hoort het bedrijf niet graag. En met recht en reden, want ze gaan verder dan alleen maar het leveren van bumperkitjes, velgen en spoilers. En ze doen het ook met een andere filosofie. Een Alpina is duidelijk herkenbaar, maar is tegelijk geschikt voor elk gelegenheid. Snel, maar ook nog ingetogen. En het bedrijf heeft een constructeurstatus. Wie een Alpina koopt, heeft ook die naam op het inschrijvingsbewijs staan. Hij begon dan wel z’n leven als BMW, maar hij is dat niet meer.

Facelift voor D3 Bi-Turbo

Al dat onderscheid is natuurlijk goed en wel, maar het lot van Alpina blijft niettemin verbonden aan dat van BMW. En als de Duitse motorgigant een facelift doorvoert, moet Alpina volgen. En daarom zijn hier de D3 Bi-Turbo Sedan en Touring in een mild bijgewerkte vorm. Andere lichten, ‘nieren’ en kleine aanpassingen aan de bumpers dat is wat het verschil maakt.

Onder de kap zit een 3.0l zes-in-lijn met - zo leert de naam ons - twee turbo’s. Goed voor 350pk en 700Nm. En hadden we al gezegd dat het een diesel was? Dat transformeert de cijfertjes van ‘indrukwekkend’ naar ‘zot’. Het is voldoende om je zakelijk ogende auto naar 100 te stuwen in 4,6 seconden en door te laten stomen tot iets meer dan 270km/u.