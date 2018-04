Nieuwe Hyundai Elantra: niet relevant, wel interessant

Door: ADD

Hyundai Elantra. Wat was dat nu ook weer? Het Koreaanse volumemodel vind je bij ons niet in de officiële Hyundaicatalogus. De reden is simpel. Sedans in de Golfklasse, daarin is niemand geïnteresseerd.

In de VS en in Azië daarentegen werkt zoiets wel. Daar is de compacte Hyundai ondertussen al aan de zesde generatie toe, voor de vierde keer onder de naam Elantra. Op het autosalon van Los Angeles eind november 2015 presenteert Hyundai een geheel nieuw model.

Blik op de toekomst

Relevant is deze première voor ons dus niet echt. Maar helemaal oninteressant is het nu ook weer niet. We krijgen namelijk een blik op enkele aspecten van het toekomstige Hyundai-design. Hun designchef Peter Schreyer heeft het over 'een klasse apart ". Je merkt ondermeer dat de Koreanen in vergelijking met hun huidige ontwerpen voor vloeiendere en duidelijkere lijnen gaan. En eveneens wordt duidelijk dat Hyundai het aandurft om kleinere auto's een grote verchroomde grille te geven en een lijnspel dat aan de Genesis herinnert, hun luxelimousine.