DS richt motorsportafdeling DS Performance op

Door: BV

DS is een nu een echt automerk, en niet meer een sublabel van Citroën. En tijdens z’n korte bestaan zat het niet stil. Het trok al op strooptocht door de geschiedenis van Citroën om zowaar het 50-jarige bestaan van DS te kunnen vieren - met klassieke Citroëns die werkelijk niets te maken hebben met de drukke designbommetjes op erg conventionele mechaniek die DS in de showroom zet. Maar nu is er positiever nieuws. DS richt een motorsportdivisie op. En dat lijkt te gebeuren zonder Citroën-liefhebbers op het hart te trappen.

DS Performance

De motorsportafdeling van DS zal DS Performance heten. Een nieuwe naam voor een bedrijf dat eigenlijk al eventjes meedraait. De DS3 WRC draait bijvoorbeeld al even mee op het hoogste niveau van de rallysport.

Yves Matton is de man die het moet waarmaken. Als die naam geen belletje doet rinkelen, weet dan dat de man geleerd en gelooid is in de wereld van de WRC en het WTCC. En hij steekt meteen van wal door te zeggen dat DS Performance een uithangbord wordt van de technologische expertise van het merk. Vaag, maar het lijkt alsof de aandacht vooral gericht is op alternatieve aandrijflijnen zoals in Formule E (waarin het merk sinds kort ook actief is). Of er meteen weer leuke straatbommetjes als de DS3 Racing op het programma staan, is onduidelijk. Maar het ligt natuurlijk wel voor de hand.