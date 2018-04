Eerste teaser Citroën Cactus M Concept

Door: BV

Citroën stelt op het Autosalon van Frankfurt de Cactus M concept voor. Een auto waarvan je de avontuurlijke ingesteldheid kan verwachten omwille van het stekelige plantje in de naam. De Cactus die nu in het leveringsprogramma staat meet zichzelf immers ook zo’n imago aan.

Beeld van die nieuwe concept car is er overigens nog niet, maar de eerste teaser bevestigt die stelling. Dat is immers een surfplank, waarvan de Cactus M-bestickering de duidelijkste hint naar de auto is.

De Méhari achterna

Citroën schuwt de sterke uitspraken niet. Dat zegt dat het om een gewaagde en creatieve auto gaat. Eentje die zowaar de ‘sfeer van de legendarische Citroën Mehari weer oproept’. Daar zal de 'M' in de naam wel voor staan... Laat ons dus hopen dat de Fransen nu niet gewoon met een cabrioversie van de Cactus komen aandraven.