27 september: autoloze zondag in Parijs

De Franse hoofdstad plant een autoloze zondag op 27 september. Parijs zal die dag geen last van de typisch chronische files en luchtvervuiling hebben. Toeristen en inwoners mogen vanaf 11u tot 18u met de auto de stad niet in. De regeling geldt ook voor de reisbussen, maar voor het streek- en openbaar vervoer, de Air France shuttlebussen en taxi's wordt een uitzondering gemaakt. Touroperators zullen dus hun sightseeing tours per bus uit het programma moeten schrappen.