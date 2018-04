Nieuwe motor voor Dacia Duster

Door: BV

De populaire Dacia Duster krijgt een nieuwe motor ingeplant. Die vervangt de bestaande zestienhonderd benzine die in de meest prijsbewuste versies van de SUV zit. Tegelijk wordt ook de diesel opgewaardeerd.

Nieuwe 1.6

Het is alweer een 1.6 die in de neus komt, maar die heeft volgens de fabrikant niets te maken met de oude krachtbron. Deze motor voldoet aan de Euro 6 emissienorm en levert 10pk en 8Nm meer dan de eenheid die hij vervangt. Met 115pk en 156Nm kan hij ook een complete tel sneller naar de 100. In 11,0 in plaats van 12,0 seconden. Maar het belangrijkste is de uitstootdaling. De voorwielaangedreven versie zakt naar 145g/km, of zo maar eventjes 30g/km. Daarom is ook start/stop voortaan standaard.

De 1.5 dCi dieselmotor wordt tegelijk een beetje bijgetimmerd. Geen grote wijzigingen, alleen wat meer koppel. De piek klimt nu 20Nm hoger.