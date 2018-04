BMW i8 sneller als Safety Car

Door: BV

In oktober start het tweede seizoen van het Formule E kampioenschap. En voor de races met die elektrische éénzitters levert BMW enkele bijstandswagens. Een X5 Xdrive 40e (een plug-in hybride), een BMW i3 en een BMW i8. Die laatste is de safety car. En wie denkt dat zo’n i8 snel genoeg is om het deelnemersveld in te tomen, heeft het mis. De i8 is aangepast.

Laden zonder draad

Tijdens races moet de safety car altijd klaar staan, dat is nogal wiedes. En dan is geloop met een stekker natuurlijk uit den boze. Daarom is deze i8 uitgerust met een inductief laadsysteem. Zo kan hij draadloos opladen en toch meteen uit de startblokken schieten wanneer nodig.

Meer vermogen

Daarnaast is de i8 ook opgedreven. Een standaardexemplaar gaat dan wel naar 100 in 4,4 seconden, maar een echte sportwagen is het niet. Beschouw de i8 eerder als een snelle GT, ondanks z’n agressief ogende uiterlijk. En als het snel moet gaan, gaat de elektromotor behoorlijk snel door de batterij heen. Dat compenseren de Duitsers hier door de benzinemotor op te drijven van 362 naar 380pk. En wanneer echt alles uit de kast wordt gehaald, is de i8 Safety Car nu ook wat sneller dan de gewone productieversie.