Renault Talisman als break

Door: BV

Op de IAA in Frankfurt stelt Renault vooral niet een nieuwe Laguna voor. Dat model is verleden tijd. De opvolger krijgt een naam die de Fransen zelf nauwelijks uitgesproken krijgen: Talisman. De berline ervan kregen we al te zien en nu is het tijd voor de break. Die krijgt de toevoeging Grandtour. Dat krijgen onze zuiderburen wel over hun tong.

Krachtig design

Renault is duidelijk in z’n nopjes met het tekenwerk van designer Laurens van den Acker. De Nederlander zorgde immers voor een ‘gestrekt silhouet met dynamische proporties’. En dat zal allemaal wel waar zijn. Maar wie ziet zonder naar het logo te kijken nog dat het een Renault is? Wellicht is dat gebrek aan duidelijk herkenbaar karakter in de ogen van het management ook een voordeel. Het is niet zo dat Frans design in het verleden erg succesvol was in het losweken van klanten van pakweg een Volkswagen Passat of Audi A4.

Snufjes

De klanten mogen zich laten overdonderen door snufjes. Zo belooft de fabrikant z’n meest gesofisticeerde infotainmentsysteem, adaptieve dempers en zowaar vierwielbesturing voor de topversies. Met een knopje maak je de Talisman compleet schizofreen. Snoeihard (sportief heet dat dan) in plaats van comfortabel, hitsig en onderbekrachtigd, of net het tegendeel. En de kleur van de interieurverlichting doet lustig mee.

Exact even groot als de berline

Renault vindt het niet nodig om de achteroverhang of de wielbasis aan te passen. In lengte en breedte is hij dus identiek aan de berline. Maar die was dan ook al 4,86m lang en 1,87m breed. Alleen de hoogte nam een beetje toe - onder meer door die aluminiumkleurige dakrails.

Grote koffer, lage drempel

Op 571mm van de grond begint de laadopening die door de gemotoriseerde kofferklep toegankelijk is. Met je voet onder de bumper schoppen zorgt ervoor dat die open of dicht gaat. Onder de bagageafdekking past 572 liter en als je de achterbank plat gooit, zwelt dat tot bijna 1.700l.

De motoren

TCe150 en TCe200, dat is wat Renault te zeggen heeft over de benzinemotoren. Dat betekent dat je je weer diep in de technische fiches zal moeten begraven als je wil uitzoeken hoe groot (klein dus) ze exact zijn. Ze worden gekoppeld aan een automaat met dubbele koppeling en zeven verzetten.

Naast de benzines in bovenstaande paragraaf zijn er ook nog diesels. De dCi 110 en dCi 130 die naar keuze verkrijgbaar zijn met een handbediende zesbak of een automaat met dubbele koppeling en zes versnellingen (ja, één minder dan bij de benzines). En dan is er nog een dCi 160 waarvan Renault weet dat die over twee turbo’s beschikt en die enkel met de DCT zestrapsautomaat te krijgen zal zijn.

Nog even geduld

Volgende maand staan de berline en break te blinken op het Autosalon van Frankfurt. Maar het duurt dan nog tot in de lente van volgend jaar eer ze effectief in het wild te spotten zijn. Een goede zaak, dan kan Renault z’n technische informatie nog aanvullen.