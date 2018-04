Dit is de opvolger van de Hummer

Door: BV

Al ruim dertig jaar (sinds 1984 om exact te zijn) gebruikt het Amerikaanse leger Humvee’s. Een naam die afkomstig is van HMMWV, of - voluit - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle. Het voertuig werd het uithangbord van de Amerikaanse landmacht. De auto kreeg zo’n iconische status dat zelfs gewone mensen (of Arnold Schwarznegger) hem wilden. General Motors dacht er zelfs een compleet merk aan op te kunnen hangen, maar dat faalde. In 2010 ging het licht uit. En nu staat ook het pensioen voor de militaire Humvee voor de deur. Ze worden vervangen… door dit.

Oshkosh JLTV

JLTV staat voor Joint Light Tactical Vehicle. Niet helemaal hetzelfde als HMMWV dus, en daar is een goede reden voor. Na verloop van tijd is immers gebleken dat de Hummers best wat meer pantser konden verdragen. Er was natuurlijk flinke concurrentie voor het contract, maar de Amerikaanse legerleiding heeft z’n beslissing genomen. Het wordt deze Oshkosh. Dat klinkt alsof ze in Rusland gaan shoppen, maar het bedrijf is (uiteraard) op en top Amerikaans. Het is gevestigd in Wisconsin.

Oshkosh zal minstens 17.000 stuks bouwen in een hele reeks verschillende configuraties met twee of vier zitplaatsen. Ze kosten bijna $ 400.000 per stuk, wat betekent dat het hele order $ 6,7 miljard waard is. Een versie voor normale stervelingen staat niet op de planning, maar zeg nooit nooit.