Smart gooit dak van Fortwo

Door: BV

Wel, strikt technisch gezien gebeurt het niet zo barbaars als ‘gooien’. Je drukt op een knop en het stoffen dak schuift achteruit. En als je dat knopje blijft aanporren, gaar ook de achterruit uit de weg. Een glazen exemplaar trouwens, met verwarming. Het dakje is groter dan voorheen, maar dat komt alleen doordat de Smart zelf ook groter werd.

Knutselen

De B-stijlen laat Smart altijd staan, net als bij z’n voorgangers trouwens. Maar de dakbogen ter hoogte van de zijdeuren kan je wel laten verdwijnen. Dat vereist een beetje knutselwerk - alweer, zoals voorheen. Je kan ze opbergen in de dubbele wand van de kofferklep.

Kleuren

De elektrische dakbediening kan bij elke snelheid en neemt 12 seconden in beslag. Smart toont nu drie verschillende kleuren. Een blauwe jeans-tint, rood en zwart. De afwerking aan de binnenkant is altijd grijs.

Begin volgend jaar leverbaar

Smart stelt de Fortwo Cabrio - hoe kan het ook anders - voor op het Autosalon van Frankurt. De eerste leveringen zijn in februari gepland. Je krijgt dan de keuze uit driecilinders met 71 of 90pk en je kan zelf schakelen met een vijfbak of de klus overlaten aan een automaat met dubbele koppeling.