Voor avontuurlijk kamperen: Fiat Ducato 4x4 Expedition

Door: BV

Op het Dusseldorf Caravan Salon heeft Fiat deze avontuurlijk uitgedoste Ducato mobilhome voorgesteld. Die is bedoeld voor wie wil kamperen zonder buren naast zich te moeten dulden. Liefst zo ver mogelijk van de beschaving.

Met 4x4 van Dangel

Onder de kap zit een 2,3l multijet dieselmotor met 150pk. Die wordt in het terreinvreten bijgestaan door een verhoogde ophanging en - vooral - een permanente vierwielaandrijving. Die is afkomstig van het Franse bedrijf Dangel, dat zo ongeveer van alles een 4x4 kan bouwen. In het verleden deed het dat al met groot succes van onder meer de Peugeot Partner en - nog langer geleden - de Peugeot 504. Van die laatste hebben we een foto op de Auto55.be-facebookpagina gezet.

Lounge-interieur

Het interieur gaat dan weer de andere kant op. Dat wil vooral luxueus zijn. Lederen zetels, een handige verstopte keuken, een volwaardig bed (dat je uiteraard in elkaar moet knutselen), een hoop kastjes en zelfs twee televisies.