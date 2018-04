Suzuki lost details nieuwe Baleno

Door: BV

Op 15 september stelt Suzuki in Frankfurt de nieuwe Baleno voor. Nu is het een compacte hatchback, maar in het verleden kleefde Suzuki die naam al eens op een sedan voor de middenklasse. Dat deed het van 1994 tot 2002.

Nieuw onderstel

De naam Baleno wordt nu op een compleet nieuwe creatie gekleefd. Op een nieuw ontwikkeld onderstel met een wielbasis van 2,52m zet Suzuki een 4,02m lange vijfdeurs. Die flirt dus met de grens tussen het B- en het C-segment. Ja, dat is in het vaarwater van de Swift, maar deze telg moet meer rationele kopers aanspreken. Je mag dus verwachten dat de prijs ook wat scherper wordt, terwijl er meer interieurruimte geboden zal worden. Onder de kap komt een 1-liter driecilinder met turbo die mede dankzij een start/stop-systeem en recuperatie van remenergie behoorlijk zuinig moet zijn.

De vormgeving is afgeleid van de iK-2 Concept die eerder dit jaar op het Autosalon van Genève te zien was.