DS 4 facelift brengt ook stoere Crossback

Door: BV

Citroën’s lifestylemerk ‘DS’ heeft de DS 4 voorzien van een facelift. Die licht het model wat meer uit de massa. En er is nu ook voor het eerst een hoog op poten staande Crossback-versie, voor wie al die fijne materialen gepaard mogen gaan met een stoere uitstraling.

Eén logo was niet genoeg?

De opfrisbeurt omvat een nieuw front dat onder meer LED-koplampen, andere bumpers en een nieuwe grille omvat. Daarin zit nu een knoert van een logo. En voor het geval je dat zou missen, zit het nog eens 10cm hoger op de neus. Een beetje overkill als je het ons vraagt, maar zo’n nieuw merk zit duidelijk met bevestigingsdrang. Andere aardigheidjes: nieuwe velgen, drie nieuwe koetswerkkleuren en de mogelijkheid om dak, buitenspiegels en achterspoiler in één van vier beschikbare contrastkleuren te laten lakken. Daardoor zijn in het totaal 38 verschillende kleurencombo’s mogelijk.

Aan de binnenkant wordt nu wat rijkelijk met het Nappaleder gestrooid, naast de beschikbaarheid van nieuwe kleuren.



DS 4 Crossback

De Crossback staat 3cm hoger op z’n poten, is geschoeid met zwart lichtmetaal, heeft stootlijsten op de bumpers en spatborden en wordt op een set aluminiumkleurige dakrail getrakteerd.

Een echt lifestylemerk

DS nestelt zich aardig in z’n rol van lifestylemerk (zelf horen ze liever de term ‘luxe’). Zo goed, dat het met geen woord rept over technische specificaties en motoren. Daar werd in februari nog aan gesleuteld, maar wat doen die er immers toe?