S90: Volvo’s grootste geheim ligt op straat

Door: BV

Volvo werkt aan een nieuwe toplimousine. Eén om de Duitsers in de kuiten te bijten en één die in staat moet zijn om de lust naar beenruimte van de Chinezen te stillen. De lijnen werden al eens getest met de twee jaar geleden onthulde Concept Coupé. Maar dat was een tweedeurs. De gammatopper van het merk wordt een echte limousine met vier deuren. In het grootste geheim werd eraan gewerkt, maar omdat de Zweden het toch nodig vonden om al vanaf de dag van de onthulling schaalmodelletjes te hebben… ligt dat geheim nu op straat. Het is lang niet voor het eerst dat nieuwe modellen op deze manier uitlekken. Je zou denken dat de sector z’n les inmiddels geleerd heeft…

Dezelfde ingewanden als XC90

De vormgeving zal niet verbazen omwille van het eerder genoemde studiemodel. We zien er bijvoorbeeld van de lang doorgetrokken achterlichten van terug. En ook van de coupé-achtige daklijn En ook technisch kent de auto eigenlijk nog weinig geheimen. De techniek wordt immers bij de nieuwe XC90 geleend. Die heeft een modulair onderstel, dus Volvo kan zonder al te veel problemen variaties in wielbasis en spoorbreedte voorzien, maar de hybride en de viercilinder keren terug. Ja, alleen viercilinders. Wie nog eens zin heeft in een echte discrete V8 (zoals bij de vorige S80) is eraan voor de moeite. Zelfs een zescilinder hoort er niet meer bij. Maar de hybride zou goed uit de voeten moeten kunnen.

Niet in Frankfurt

Dat er een schaalmodel van bestaat, betekent dat Volvo zich opmaakt voor een voorstelling. Dat zal in elk geval niét op het Autosalon van Frankfurt zijn. Daar laat Volvo zich niet eens zien. Het bedrijf verkiest eigen presentaties. Daar moet het niet om de aandacht vechten met de andere spelers.