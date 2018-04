Nieuwe Toyota Prius toch in Frankfurt

Door: BV

De vierde generatie van de Toyota Prius wordt een beetje apart. Dat weten we omdat er al foto’s van uitlekten en het model ook al werd gefotografeerd tijdens transport per vliegtuig. En daardoor weten we ook meteen dat deze teaser voor het Autosalon van Frankfurt hint naar de achterlichtunit van de hybride. Er stonden nog vraagtekens bij een optreden van het model in Duitsland, maar die zijn nu op z’n minst beantwoord.

C-HR Concept

Aan de zijde van de Prius zal het bedrijf ook nog een C-HR Concept voorstellen. Nog een hybride, die volgens insiders zal leiden tot een productieversie.