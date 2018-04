Downsizing? Seat Ibiza Cupra krijgt grotere motor!

Door: BV

Seat heeft het gehad met de ingewikkelde 1.4l TSI benzinemotor die zowel door een turbo als een compressor wordt opgehitst. Die technologie met dubbele drukvoeding werd enkele jaren geleden door VW als grote innovatie bestempeld, maar ze is alweer bijna helemaal verdwenen. En dat zou wel eens met de betrouwbaarheid te maken kunnen hebben. Nu doet ook de Ibiza Cupra het zonder. In ruil krijgt hij een motor met één turbo. En die is meteen weer wat groter, tegen de heersende downsizingtrend in dus.

1.8 met 192pk

Onder de kap zit nu een 1.8l turbo met 192pk. 12 meer dan voorheen. En het koppel doet het nog veel beter. Dat neemt toe van 250 naar 320Nm. Het gewicht werd er niet beter op, maar de prestaties worden niettemin aangescherpt. Een top van 235km/u (+7), een sprinttijd van 6,7s (-0,2) en een verbruik van 6,0l/100km (-0,1).

Meer voor liefhebbers

Wie z’n auto graag helemaal zelf de baas is, mag zich nu in de handen wrijven. De verplichte DSG-automaat is nu immers een optie geworden. Je kan nu ook weer helemaal zelf één van de zes verzetten kiezen.

De Volkswagen Polo GTI deed het de Ibiza Cupra allemaal al eens voor. Logisch, want beide modellen zijn eigenlijk één en dezelfde auto. Seat moest alleen een jaar langer wachten.