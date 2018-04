Mercedes presenteert S-Klasse Cabrio

Door: BV

Mercedes heeft de nieuwe S-Klasse Cabrio officieel voorgesteld, na twee goed gesmaakte teasers en voor z'n debuut op het Autosalon van Frankfurt. Het is ruim 44 jaar geleden dat het Duitse merk nog eens een dakloze variant van z’n toplimousine op de markt bracht. Toen de S-Klasse Coupé nog CL heette, bleef het dak onwrikbaar op z’n plaats. Inmiddels is de door Mercedes zelf geïnitieerde hype van een metalen klapdak al voorbij. Hier zit dus gewoon een stoffen kap. Dat weegt minder en het verknoeit de lijn niet.

Het dak bestaat uit drie lagen stof om geluids- en thermische isolatie te bieden die vergelijkbaar is met die van een vast dak. Er zijn overigens drie kleuren beschikbaar. Ondanks de forse afmetingen gaat het open of dicht in 20 tellen bij snelheden tot 60km/u.

Alles is verwarmd

Mercedes doet er alles aan om ervoor te zorgen dat je zo veel mogelijk kan genieten van open rijden. En daarom is zowat alles verwarmd. De zetels, uiteraard, maar ook het stuur en de armsteunen. Een speciale ‘Aircap’ zorgt ervoor dat er zo weinig mogelijk tocht in de cabine slaat, maar als het toch gebeurt, zit er een ‘Airscarf’ die hete lucht uit de hoofdsteun om je nek blaast.

De motoren

Uiteraard kennen we de motoren al uit de S-Klasse en S-Klasse Coupé. Het gamma begint (voorlopig tenminste) voorlopig pas bij een S500. Aardige instapper, met een 4,7l V8 met twee turbo’s met 455pk en 700Nm. Mocht dat toch niet voldoende zijn dan is er ook een S63 AMG. Ook een V8 met twee turbo’s, maar nu 5,5l groot en 585pk en 900Nm sterk. Samen met vierwielaandrijving stuwt die de vierzitter naar 100 in 3,9 seconden en door naar 250km/u wanneer de elektronische begrenzer tussenkomt.