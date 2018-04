Vision GT: als Bugatti geen grenzen zou kennen

Door: BV

Bugatti heeft beeld vrijgegeven van z’n Vision Gran Turismo. Een vrije denkoefening voor wie virtueel achter het stuur kruipt middels een Playstation spelconsole. Tenminste, dat is het idee, maar het merk zegt dat hij op het Autosalon van Frankfurt in het echt te zien zal zijn.

Nog geen specificaties, maar...

Ja, het gaat om het design. Dat is volgens Bugatti meteen herkenbaar en erg functioneel. Maar specificaties horen er (nog) niet bij. Niet dat je je daar meteen wat bij moet voorstellen. In de virtuele wereld kan immers alles, en de constructeurs zuigen maar wat uit hun duim. Tenzij Bugatti de kans aangrijpt om onder radar al wat over de aanstormende Veyron-opvolger Chiron te lossen natuurlijk…