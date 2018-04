SsangYong met twee concept SUV's naar Frankfurt

Door: BV

SsangYong heeft wat met SUV’s. En niet in het minst met de recent gelanceerde Tivoli. Die wordt nu gebruikt als basis voor twee nieuwe concept cars die op het Autosalon van Frankfurt te zien zullen zijn.

CLV-Air

De CLV-Air is eigenlijk weinig meer of minder dan een zevenpersoonsuitvoering van de Tivoli die in bovenstaande paragraaf al een eerste optreden maakt. En je hoeft je geen vragen te stellen over de productieplannen: hij komt. Met dezelfde 1.6 benzine en dieselmotor als de Tivoli overigens.

XAV-Adventure

De tweede concept is de XAV-Adventure. Alweer, op de bodemplaat van de Tivoli, maar nu met een uiterlijk dat erg veel doet denken aan de tweede generatie Korando. Die stond van 1996 tot 2006 in de catalogus en was nog veel meer een echte offroader dan een crossover. Of de productieplannen net zo serieus zijn als voor de CLV-Air is onduidelijk.