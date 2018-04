Borgward staat op met crossover, is niet zo Duits als het lijkt

Door: BV

Je zal volgende week op het Autosalon van Frankfurt crossovers en SUV’s kunnen bekijken tot ze je oren uitkomen. Maar deze Borgward is wellicht interessanter dan de meeste. Het is immers voor het eerst in vijftig jaar dat een nieuw model met die merknaam z’n opwachting maakt.

Toegankelijk, maar toch premium en… Chinees

Over de crossover is niet zo veel geweten. Maar dat de centen voor de ontwikkeling uit China komen gevloeid is nu wel duidelijk. De voornaamste geldschieter is de Chinese autobouwer Foton Motor. Dat nam in 2014 contact op met de kleinzoon van de oprichter van Borgward. Met het merk van weleer heeft de nieuwe Borgward dan ook weinig of niets te maken. Maar na een halve eeuw wil je wellicht niet te veel overeenkomsten…