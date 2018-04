Nieuwe Toyota Prius 10% efficiënter

Door: BV

De nieuwe Toyota Prius vloog ons de afgelopen weken al om de oren, maar nu is hij er ook officieel. En hij belooft groter, ruimer en zuiniger te zijn. Allemaal zaken die je op voorhand kon verwachten.

Doorontwikkeling

De aandrijflijn is een doorontwikkeling van die van het huidige model. En die zit in één of andere vorm ook al in een hele hoop andere hybrides van Toyota en Lexus. De 1.8l benzinemotor werd echter grondig herzien en zal kunnen uitpakken met een grotere thermische efficiëntie. Dat betekent dat er minder energie verloren gaat en dat er dus minder brandstof uit de tank verdwijnt. Maar exacte specs lost Toyota nog niet. We krijgen alleen een mikpunt: de Prius wordt zo’n 10% efficiënter en zal in de opgegeven verbruikscyclus minder dan 3,3l/100km of 75g aan CO2 kosten. De accuset blijft er één van het nikkel-metaalhydride-soort. Nog steeds geen lithium-ion voor de Prius…

Beter weggedrag

De vierde generatie Prius rust op een nieuw modulair platform waarvan deze auto de eerste toepassing is. Dat is lichter en garandeert een lager zwaartepunt. Eigenschappen die zich bijna automatisch vertalen in een beter weggedrag. En het staat Toyota toe om de ingewanden beter te schikken waardoor er meer ruimte overblijft voor de inzittenden.

De Mirai achterna

Als je de Toyota Mirai op je nuchtere maag te verwerken krijgt, moet je wellicht twee keer slikken. En de Prius gaat dezelfde weg op als die waterstofauto. Vooral in de kop- en staartlichten is het niet moeilijk om gelijkenissen te vinden.