Only in Dubai: een villa speciaal voor de Bugatti Veyron

Door: BV

In Dubai draaien ze hun hand niet om voor een prestigieus projectje meer of minder. En het mag gerust gek zijn. Voor de kust liggen al kunstmatige eilanden in de vorm van een palmboom. Dan is dit eigenlijk maar klein bier: een villa die Ettore 971 (de voornaam van Bugatti + de landcode van de Verenigde Arabische Emiraten) gedoopt is en helemaal is geïnspireerd door de Bugatti Veyron.

Voor amper € 9 miljoen

Een reeks van deze Villa’s wordt gepland in een paradijselijk park rond de Tump World Golf Club. Ze zijn onder meer voorzien van zeven slaapkamers en aangepast meubilair. Ja, allemaal in de stijl van Bugatti. Daarop kijkt de lifestyle-afdeling van het merk (dat nu meer om handen heeft dan alleen een paar winkels) nauwgezet op toe. De Bugatti Veyron in de garage is niet in de aankoopprijs van € 9 miljoen inbegrepen. En wie er nu nog één wil moet zich tevreden stellen met een occasie. Wedden dat Bugatti je als alternatief al een productieslot voor de aanstormende Chiron kan aanbieden?