LR Discovery Sport doet dynamisch

Door: BV

Land Rover introduceert een nieuwe versie van de Discovery Sport op het Autosalon van Frankfurt. En voor wie door die nieuwe naam het spoor in het gamma even bijster is: dat is de opvolger van de Freelander. De nog jonge telg gooit het wel over een andere boeg. Terwijl de Freelander het vooral moest hebben van een eerlijke, capabele en sympathieke uitstraling, probeert deze Land Rover zo veel mogelijk een Range Rover te zijn. En in Frankfurt wordt het er niet beter op.

HSE Dynamic

Een nieuw afwerkingsniveau levert hem een koetswerk waartegen nog veel meer plastic wordt gekleefd. En bovenop al die drukke panelen komt ook nog eens een dak in contrastkleur en 19- of zelfs 20-duims lichtmetalen velgen. Niet moeilijk dus dat gestuurde demping opeens in de optielijst verschijnt, want zo’n grote wielen zijn ideaal om je comfort naar de vaantjes te helpen.

De Discovery Sport leert meteen nog wat nieuwe kunstjes. Zo is er een dynamic mode die net als de sportmodus bij eender welke andere fabrikant garandeert dat het stuur, gaspedaal, versnellingsbak en ophanging veel heviger reageren dan eigenlijk goed is. Maar er is ook nog een aardigheidje dat de Discovery Sport helpt om terrein te bedwingen. Noemen het een cruise-control voor het onverhard. Je stelt een snelheid in en de auto houdt die zelf aan, ook door moddel, ijs, sneeuw of nat gras. Het blijft ook nog een beetje een Land Rover.