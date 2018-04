Officieel: Land Rover Defender leeft voort (als peperdure pedaalauto)

Door: BV

Land Rover zegt vaarwel aan de Defender, na meer dan 60 jaar. En daar hebben de Britten het schijnbaar erg moeilijk mee. En de opvolger is nog niet klaar. Maar het bedrijf heeft iets gevonden om het leed te verzachten: een pedaalauto. In Frankfurt staat die als concept car, maar het bedrijf hoopt die tegen de lente van volgend jaar in productie te hebben.

Geen speelgoed

De vormgeving is uiteraard gebaseerd op het echte spul. Land Rover heeft het nog even over stijlelementen die geïnspireerd zijn door de eerste pre-productie-Land Rover (die de bijnaam Huey kreeg omwille van z’n nummerplaat HUE 166), maar dat lijkt iets te zijn dat de marketingjongens er achteraf bij hebben gesleurd. De motorkap, grille en koplampen zijn immers overduidelijk geïnspireerd op de Defenders van de laatste generatie.

Voor de aandrijving moet je je benen inschakelen, maar dat betekent niet dat er helemaal geen mechaniek aan boord is. Je hebt recht op een ophanging, een aluminium structuur, functionerende remmen en terreinbanden. En als je denkt dat het interieur er uit ziet als leder: dat is het ook!

Het lijkt erg leuk speelgoed, maar dat is voor je de prijs bekijkt. Land Rover schat dat die ergens rond € 13.500 zal liggen.