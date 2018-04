Kia toont 'sportieve' Optima GT

Door: BV

Kia wil meer klanten op het Oude Continent aan de Optima. Daarom werkt het bedrijf aan een breakversie. Daarvan kregen we al een voorbode te zien op het Autosalon van Genève (deze Kia Sportspace Concept). Maar die staat niet in Frankfurt. Wat de Koreanen wel te tonen hebben is een Optima GT. Die heeft een sportiever smaakje.

Onder de kap van dit zo goed als serierijpe exemplaar ziet een tweeliter turbo benzinemotor die 241pk en 353Nm opwekt. Daarmee kan je naar 100 in 7,4 seconden en doorstomen tot 240km/u. Maar geen nood, ook een 141pk diesel wordt leverbaar. Kia zegt er alleen nog niet bij hoe die presteert.

Volgend jaar te koop

De Optima GT verwachten we volgend jaar in z’n definitieve gedaante op de markt met hetzelfde motorenpalet als de sedan. En ook de break staat voor volgend jaar op de planning.