Zo snel kan Fords Focus zijn

Door: ADD

Van Ford hadden we voor de nieuwe Focus RS nog te goed hoe snel hij is. En op de IAA in Frankfurt geeft de fabrikant eindelijk die cijfers vrij.

Hoe snel?

Van 0 naar 100km/u gaat de Focus RS in 4,7 seconden en toppen doet hij op 266km/u. Sneller en sterker zijn op dit moment alleen de Mercedes A 45 AMG (381pk / 4,2 seconden / 250 resp. 270km/u) en de Audi RS3 (367pk / 4,3 seconden / 250 resp. 280km/u).

Vierwielaandrijving

Onder de motorkap zit een 2.3-liter turbo benzinemotor die 350pk en 440Nm (470Nm in overboost) opwekt. Deze derde generatie RS is de eerste Focus met vierwielaandrijving. Twee differentiëlen verdelen de kracht tussen de voor- en achteras en tussen beide achterste wielen. Een Launch Control helpt bij het accelereren, een nieuwe drift modus bij het gecontroleerd glijden.

De nieuwe Focus RS vanaf nu besteld worden. De eerste leveringen worden begin 2016 verwacht.