Waar komt deze Bugatti Type-6 vandaan?

Door: BV

Wel, niet van bij Bugatti zelf, dat is zeker. De Franse constructeur stelde op het Autosalon van Frankfurt wel de Vision GT voor en asprirant-designer Alexander Imnadze werkte al meteen enkele invloeden ervan in op een Coupé die die je zo in je droomgarage zou kunnen parkeren. Andere designvloeden? De iconische Bugatti Type 57SC Atlantic waarvan hij de centrale naad overneemt, de Veyron uiteraard en ook de Galibier. Van buiten het Bugatti-rijk haalt de designer ook nog de Alfa Romeo Disco Volante aan. En wij voegen er zelf ook nog de Bentley EXP-10 Speed 6 aan toe.

Sober, maar slim

Omdat het om een zuivere stijlstudie gaat, houdt de ontwerper zich niet bezig met het verzinnen van technische specificaties. Maar hij heeft wel aan de aerodynamica gedacht. Om het lijnenspel zo zuiver mogelijk te houden, is ervoor gekozen om geen achtervleugel te monteren. De Type-6 oogst in plaats daarvan lucht aan de buitenzijde en geleidt die naar de staartsectie. Dat verhoogt de luchtdruk boven de achterzijde op hoge snelheid en - bijgevolg - ook de neerwaartse druk.