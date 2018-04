BMW X4 M40i heeft 360pk

Door: BV

BMW heeft een nieuwe topversie voor de X4 klaarstaan in de coulissen. Die krijgt de M van de motorsportdivisie van het bedrijf in de naam. Dat wordt natuurlijk in de verf gezet met de nodige sportieve accenten. Van bumpers, over velgen, sierlijsten, spoilers, luchthappers, sportzetels, aangepaste wijzerplaten, een dubbele uitlaat, spiegelhuizen… de lijst is lang.

Het hart van de coupé-achtige SUV is een 3-liter zescilinder turbomotor. Daar melkt BMW 360pk uit. Voldoende voor een sprinttijd van 4,9 tellen - zes tienden sneller dan de 35i (met aan de basis dezelfde motor) die nu helemaal bovenaan het gamma staat. Op de topsnelheid heeft het echter geen invloed - die is nog steeds elektronisch begrensd op 250km/u.