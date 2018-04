2,2 diesel voor opgefriste SsangYong Korando

Door: BV

SsangYong geeft z’n middenklasse SUV Korando voor de tweede keer in z’n carrière een opfrisbeurt. Een kleintje, want het model valt in de smaak en dan moet je het niet grondig gaan vertimmeren. Nieuwe wielen, wat extra chroom en witte richtingaanwijzers zijn de grootste uiterlijke aanpassingen.

Nieuwe diesel

Onder de kap is er meer nieuws te rapen. Daar wordt de 2-liter Euro-5-diesel vervangen door een 2,2l die voldoet aan de Euro-6-emissienorm. Die wekt 178pk en 400Nm op, wat ruwweg 20% meer vermogen en 11% meer trekkracht betekent, terwijl hij toch zuiniger is dan de tweeliter die hij naar de prullenmand verwijst. Over de gemengde cyclus laat deze nog 5,3l/100km optekenen.

De motor wordt gecombineerd met voor- of vierwielaandrijving en een zesbak. Die kan je met de hand schakelen of je kan kiezen voor een automatisch exemplaar. Dat laatste is helemaal nieuw.