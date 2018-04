Is dit de laatste Mitsubishi Lancer EVO ooit?

Door: BV

Eind dit jaar trekt Mitsubishi de stekker uit de Lancer Evolution die in 2007 werd geïntroduceerd. Maar niet voor de Amerikanen er nog een speciale ‘final edition’ van geserveerd hebben gekregen. Daarvan zullen 1.600 stuks gebouwd worden, allemaal met bi-xenonkoplampen, een zwarte dakhemel en - stijlen, contraststiksel, de nodige herdenkingsplaatjes en zwarte koetswerkaccenten. De 2-liter turbomotor wekt nog steeds 303pk en 413Nm op en wordt via de vier wielen naar het asfalt gestuurd, al zullen Bilstein schokdempers en Eibach-veren dat efficiënter later verlopen dan tevoren.

En de opvolger?

Daarover wordt al lang gespeculeerd, maar het ziet er niet zo goed uit. Als Mitsubishi al met een opvolger komt, dan is de kans groot dat die een andere formule volgt. Voor de aandrijflijn wordt gespeculeerd over een hybride. Ja, misschien zelfs een dieselhybride. En het koetswerk… dat zou wel eens een crossover kunnen worden. En dan lijkt het er sterk op dat de liefhebbers dit kunnen beschouwen als de allerlaatste ‘echte’ Lancer EVO.