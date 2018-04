Door: BV

De Japanners bij Subaru werken hard aan een nieuwe Impreza. Een voorbode daarvan is Impreza 5-door Concept gedoopt (veel fantasie hadden ze blijkbaar niet bij Subaru) en debuteert nog deze maand. Om niet meteen al haar nieuws vrij te geven moeten we het momenteel nog doen met deze digitale schetsen. Die tonen ons in ieder geval dat de met de Levorg ingezette designtaal ook zijn weg zal vinden naar de Impreza.