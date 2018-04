Lamborghini Aventador wil niet horen en gaat in vlammen op

Door: ADD

Ja, we weten het, een brandende Lamborghini is op zich geen nieuws. Om de haverklap gaat er eentje in vlammen op. Maar dit geval in Dubai is toch best het vermelden waard, want hoe hoogdravend kan je zijn. Een Ferrari 458 Spider en een open Lamborghini Aventador racen op een drievaksbaan, laten de motoren brullen en staan even later in de file. Ook daar stellen de chauffeurs zich aan, ze spelen met de gas en nemen foto’s van elkaar. De Lamborghini spuwt vlammetjes uit de uitlaat, een achterligger filmt de ganse scène en zet die vervolgens op youtube.

Wat de Lamborghini-bestuurder niet merkt is dat de vlammetjes zijn achterbumper ondertussen in vuur en vlam zetten. Andere automobilisten toeteren en roepen, maar de players geven gas en weg zijn ze. Hun trip eindigt op een brug - de Aventador staat in lichtelaaie.