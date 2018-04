Slechts 50 keer Audi A5 DTM Selection

Door: BV

Audi heeft een speciale A5 in het leven geroepen om z’n deelname aan de DTM te vieren. Er worden slechts vijftig stuks van gebouwd, allen uitgerust met een 3.0 TDI met 245pk en 580Nm, een S-Tronic zeventrapsautomaat en een rode koetswerkkleur.

De voornaamste aanpassingen zijn de specifieke 20” velgen, de striping, een DTM-logo dat door de instapverlichting op de grond geprojecteerd wordt en kuipzetels binnenin die aan de achterzijde in glanzend rood zijn uitgevoerd. De prestaties: een sprintje in 5,9 tellen en een top van 250km/u.

Naar ons land komt de A5 DTM niet, maar je kan hem natuurlijk wel net over de grens gaan bestellen. Als je $ 74.540 neertelt, rij je ermee rond. Je doet er best aan je dan wat minder asociaal te gedragen als Audi in de DTM zelf. Z’n wangedrag daar leverde het bedrijf eerder dit jaar al een schorsing en een flinke boete op.

De Audi A5 wordt naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar afgelost en we verwachten dus nog wel enkele speciale edities. Kwestie van de carrière van het model in schoonheid te eindigen.