Kleine Volvo V90 is groot lek

Door: BV

Dat Volvo begin volgend jaar een fonkelnieuw topmodel voorstelt weten we inmiddels al even. Het merk wist daar zelf nog niet zo veel over te vertellen, maar omdat foto’s van schaalmodellen uitlekten, weten we perfect hoe die eruit zal zien. De fabrikant zelf liet toen weten ‘blij te zijn met de aandacht’. Maar of de Zweden het nu nog altijd even grappig vinden is niet zeker. Nu ligt immers ook de break-variant op straat. Het bestaan van die auto moest tot diep in 2016 een geheim blijven.

Gebaseerd op Concept Estate

De lijnen van deze V90 hebben wat weg van de Concept Estate. Dat studiemodel werd algemeen geprezen voor z’n design toen het in 2014 werd onthuld op het Autosalon van Genève. Onderhuids zal de V90 net als de S90 gebruik maken van het platform dat onder het plaatwerk van de XC90 werd geïntroduceerd. Onder de kap zullen viercilinders komen te liggen, waarvan sommige in combinatie met een elektromotor.