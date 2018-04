Audi RS6 en RS7 ‘Performance’ klimmen boven 600pk

Door: BV

Wie net een Audi RS6 of RS7 heeft besteld zit nu waarschijnlijk met jeukende handen klaar om een ontevreden telefoon naar de dealer te plegen. Dan denk je de krachtigste Audi te kopen die er is, verzint het merk uit Ingolstadt toch wel een nieuwe ‘Performance’-versie zeker? De 4.0l V8 biturbomotor van beide modellen kreeg er nog eens 45pk bovenop en pakt nu uit met 605pk in het totaal. En de trekkracht stijgt ook, tot 750Nm in een (voor beperkte tijd aan te houden) overboost-modus.

Beetje sneller

Helemaal goed naar de kunstjes van stalgenoot Porsche heeft Audi nog niet gekeken. Dat merk verzint immers steevast versies die één tiende sneller zijn. Meestal in ruil voor een flinke financiële opdoffer. Maar de RS6 (ook als RS6 Avant) en RS7 zijn hier telkens 2 tienden sneller dan voorheen. En de sprint naar 200km/u is nog steeds steeds 1,4 seconden sneller dan voorheen. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250km/u maar kan ook worden verhoogd naar 280 of zelfs 305km/u. Dat zit in een dynamic-pakket waarvoor je - je raadt het - moet betalen.

Knopjes op het stuur

Een gestuurd differentieel op de achteras is standaard en de geïntegreerde dempercontrole is instelbaar via het dashboard. Als alternatief levert Audi daarnaast het stijvere RS sportonderstel 'plus' met Dynamic Ride Control (DRC). Eveneens nieuw voor de performance-modellen is dat de bestuurder - net als bij de nieuwe Audi R8 - met behulp van een speciale knop op het stuur kan variëren tussen de standen auto, comfort, dynamic en individual zonder zijn ogen van de weg te halen.

Meer bling

Uiterlijk zijn de twee performance-modellen onder andere te herkennen aan de 21 inch velgen, sportief vormgegeven bumpers met grote luchtinlaten vóór en de sterk uitgewerkte diffuser onder de achterzijde. De hoogglans zwarte honingraatgrille, de gewelfde dorpels en mat-titaniumkleurige accenten behoren eveneens tot de performance-extra's.