Chevrolet redt de pizza

Door: ADD

Een gammele scooter of een aftands stadsautootje, dat krijg je bij ons aan de deur als je een pizza bestelt. In de VS, de heimat van de ‘pizza-delivery’ is dat niet anders. Maar daar wil de pizza-gigant "Domino's Pizza" nu verandering in brengen.

Compleet omgebouwd

Hun speciale pizzamobiel is gebaseerd op de Chevrolet Spark (die bij als Opel Karl rondrijdt). Behalve de bestuurdersstoel rukten de ontwerpers alles uit de Chevy wat je niet nodig hebt voor het leveren van pizza. In plaats daarvan monteerden ze rekken en opbergvakken evenals een warmhoud- oven. Dit alles zou moeten volstaan om ook grote orders, bijvoorbeeld van bedrijven, in de kleine auto te kunnen wegsteken.



80 pizza's

Zoveel pizza's plus salades en frisdranken kan de "Domino Delivery Expert" vervoeren. De oven zou garanderen dat de pizza's warm en knapperig bij de klant aankomen. Wat anders dan de caoutchouc exemplaren die wij doorgaans aan huis geserveerd krijgen.