​Ex-topman Opel moet VW dieselgate doen vergeten

Het in dieselcrisis verkerende VW vestigt al z'n hoop op externe topmanagers. De als de man van de grote saneringen bekende Thomas Sedran wordt bij de Volkswagen Group het hoofd strategie, een nieuw gecreëerde positie waarin hij rechtstreeks aan de VW-groep CEO Matthias Müller rapporteert. Sedran werkt al 20 jaar als adviseur in de autosector. In 2012 was hij interim-chef van Opel, midden 2013 werd hij bij moedermaatschappij General Motors verantwoordelijk voor de merken Chevrolet en Cadillac in Europa, maar nog datzelfde jaar scheidden hun wegen.

Stroomversnelling

Volkswagen sleutelt al maanden aan de herstructurering van de groep, maar het schandaal rond de miljoenen gemanipuleerde wagens en het ontslag van Martin Winterkorn brachten de hervormingen in een stroomversnelling. Sedrans benoeming is slechts een stukje van de puzzel. Hij zou ondermeer de vorming van de nieuwe merkfamilies moeten gaan coördineren en nieuwe producten en diensten pushen.

Vers bloed

Tien dagen geleden had VW nog Christine Hohmann-Dennhardt voorgesteld als toekomstig bestuurslid. De voormalige rechter zetelde voorheen in de raad van bestuur bij Daimler en moet zich bij VW gaan bezighouden met "integriteit en recht".