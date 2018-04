​Volvo werkt aan kangoeroe-detectie

Door: ADD

Volvo wil in het verre Australië paal en perk stellen aan een plaatselijk probleem: botsingen met kangoeroes. Down Under gebeuren elk jaar meer dan 20.000 ongevallen met kangoeroes. De daaruit voortvloeiende schade wordt geschat op 75 miljoen Australische dollar (€ 48,5 miljoen). Om de botsingen te voorkomen, willen de Zweden een nieuwe technologie testen, die gebaseerd is op het principe van de voetgangerdetectie. Het systeem moet met behulp van sensoren herkennen als een kangoeroe nadert, en dan onmiddellijk op de rem gaan staan. Als alles volgens plan verloopt is de XC90 de eerste SUV die de buideldieren detecteert.

Snel en onstuimig

Een team van deskundigen is al naar het gebied rond de Australische hoofdstad Canberra gestuurd om de dieren in hun natuurlijke habitat te observeren, aldus Volvo. Kangoeroes kunnen een snelheid van wel 60 kilometer per uur halen. De exotische dieren zijn voor de constructeur een uitdaging: "In Zweden hebben we onderzoek naar grotere en langzamere dieren zoals elanden, rendieren en koeien verricht", zegt manager Martin Magnusson. "Kangoeroes zijn kleiner en hun gedrag is moeilijker te voorspellen."