Oliewissel Bugatti Veyron kost meer dan BMW 1-Reeks

Door: BV

Hoe duur is een Bugatti Veyron nu écht? Het korte antwoord: veel duurder dan je denkt! En dan hebben we niet eens over de belastingen, de inschrijving, de brandstofkost of de gedocumenteerde aankoopprijs. Die bedroeg - we ronden even af - een miljoen euro toen het model eerst uitkwam in 2005 en steeg tot meer dan het dubbele tegen de tijd dat het laatste exemplaar uit assemblagehal in Mulhouse rolde.

€ 20.000 voor een oliewissel

Maar het gaat even niet om de bedragen in de vorige tabel. Wat kost het om Veyron effectief op de weg te houden? Een onderhoudje bijvoorbeeld. Wel, dat maakt je elk jaar dik € 25.000 armer. Let wel op, het gaat daar louter om het jaarlijkse beurtje. Een extra oliewissel (ja, alleen de olie) kost je zo’n € 20.000.

En dan zijn er de banden. Bugatti raadt aan die om de 4.000km te wisselen. Een nieuw setje kost bijna € 30.000. Maar dat is niet alles. Want elke 3 keer dat je banden wisselt - volgens de voorschriften dus na 12.000km - adviseert Bugatti je om ook de velgen te vervangen. De banden worden immers aan de velg gelijmd (de Veyron heeft zo veel vermogen dat de velg zou spinnen in de band) en na drie keer wordt de kwaliteit van dat huwelijk bedenkelijk. Kostprijs? € 110.000. Banden incluis, weliswaar.

Beter een onderhoudscontract

Een onderhoudscontract is een betere optie. Bugatti bood een onderhoudsregime voor drie jaar aan voor de erg democratische prijs van € 50.000. Koopje.