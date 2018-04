Mercedes GLS is de S-Klasse onder de SUV's

Door: BV

De Mercedes GLS is de opgefriste versie van de GL. Hij verdient dat extra lettertje omdat hij zich in het herschikte SUV gamma naast de S-Klasse mag positioneren. Hij krijgt meteen een hele hoop van de elektronische snufjes geïnjecteerd, wordt motorisch op een extra dosis efficiëntie getracteerd en zal z’n inzittenden met meer luxe verwennen.

Subtiel aan de buitenkant

Dat de buitenzijde slechts subtiel onder handen wordt genomen, wisten we al uit uitgelekte foto’s af te leiden. Aan de binnenkant valt er net iets meer te rapen dan de typische facelift-items. Daar introduceert Mercedes een nieuwe middenconsole met bovenop het reeds veelvuldig bekritiseerde vrijstaande tabletachtige display, nu 8” groot. Daarbij hoort een nieuw touchpad op de middentunnel. Andere aanpassingen zijn de sierlijsten, het leder, een aangepast stuurwiel en - als je bijbetaalt - een airco met ionisatie-systeem dat de lucht binnenin zuiver houdt.

Indrukwekkende uitrusting

We grabbelen even in de rijk gevulde ton met elektronische snufjes. Daarin vinden we onder meer een functie die het effect van zijwind compenseert, automatische noodremassistent, voetgangerdetectie, een ingebouwde nachtkijker, rijstrookhulp…

De motoren

De benzinemotoren worden krachtiger. De GLS550 is goed voor 450pk en 699Nm trekkracht, er is een 3-liter V6 biturbo met 362pk en 500Nm en het vlaggenschip blijft natuurlijk de GLS63 AMG die aftikt op 577pk en 760Nm.

Als je in ons land een GLS zal spotten, zal dat zo goed als altijd een GLS350d zijn. Daarin ligt een 3-liter V6 met 255pk en 616Nm waaraan een negentrapsautomaat hangt. Steeds met vierwielaandrijving. Een offroad-configuratie met een vergrendelbaar middendifferentieel en een reductiebak wordt tegen een meerprijs gemonteerd.